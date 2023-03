EDP lucra mais apesar de perdas recorde em Portugal

A forte pluviosidade no final do ano passado não compensou o impacto da seca na produção hídrica, empurrando a EDP para prejuízos recorde de 257 milhões de euros em Portugal. A nível global, o lucro subiu à boleia das renováveis na Europa e no Brasil.

