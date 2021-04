EDP põe à venda três hídricas no Brasil

A EDP Brasil quer vender três das seis centrais hídricas que detém neste país. O objetivo é desinvestir nesta fonte de energia para apostar mais no solar.A redução do investimento em produção hidroelétrica até 2025 é um dos eixos da estratégia da EDP Brasil, de forma a diminuir o risco associado à fonte hídrica, "em função da volatilidade de preços desta modalidade", informa fonte oficial da empresa, em declarações ao Negócios. "Nesse sentido, a empresa tem sondado o mercado sobre o valor dos seus ativos hídricos", conclui.A EDP Brasil planeia ainda aumentar os seus investimentos em energia solar de 300 milhões de reais (no período 2016-2020) para 3 mil milhões de reais entre 2021 e 2025, elevando assim a capacidade do seu parque de produção fotovoltaica de cerca de 50 MWp para 1 GWp.A notícia da venda das três hídricas foi avançada pela publicação brasileira Valor Económico, a qual apurou que foram colocadas à venda as hidroelétricas de Santo António do Jari, Cachoeira Caldeirão e Mascarenhas, que juntas representam 800 megawatts de capacidade instalada.Ao jornal brasileiro, o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, afirma que a elétrica não se sente obrigada a vender estes ativos, encontrando-se no processo de consultar o mercado. Contudo, reforça que o foco é outro: "Se eu tivesse de resumir a nossa aposta para os próximos cinco anos numa única palavra, seria 'solar'. Acreditamos que o solar vai crescer muito no Brasil", conclui o CEO.