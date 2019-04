EDP produz e vende menos eletricidade no primeiro trimestre

A produção de eletricidade da EDP caiu 13% nos primeiros três meses do ano. Já a comercialização e distribuição também diminuíram, ainda que a um ritmo mais moderado, devido ao clima que se fez sentir neste período.

A EDP produziu menos 13% de eletricidade no primeiro trimestre do ano, de acordo com os dados operacionais divulgados esta sexta-feira, 26 de abril. A maior descida foi observada na produção hídrica (-34%), enquanto a produção solar contrariou a tendência (+28%).