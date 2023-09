EDP Renováveis assegura dois contratos eólicos no Reino Unido a 15 anos

A EDP Renováveis (EDPR) assegurou dois contratos para projetos eólicos no Reino Unido, a 15 anos, num total de 56 megawatts (MW) depois de um leilão, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo a nota, a EDP, através da sua subsidiária EDPR, "no âmbito do leilão Allocation Round 5 no Reino Unido promovido pelo Department for Energy Security and Net Zero" ganhou "dois projetos eólicos onshore em desenvolvimento, com uma capacidade de 56 MW".Os projetos foram "atribuídos com Contracts for Difference (CfD)", ou seja, um contrato de tarifa garantida, a um preço nominal em 2023 de 70,7 libras/MWh (preço nominal em 2012 de 52,29 libras/MWh), "indexado à inflação, por um período de 15 anos, com início em 2027".O preço nominal em libras em 2023 corresponde a cerca de 82 euros/MWh (megawatts hora) ao câmbio atual.Segundo a EDP, "os dois projetos eólicos em causa, Ben Sca (41 MW) e Lurg Hill (15 MW), estão localizados na Escócia e estima-se que entrem em operação até 2026".A EDP indicou que "tem assegurados 8,9 GW [gigawatts] de capacidade adicionada total em energias renováveis para o período 2023-2026 (operacionais, em desenvolvimento ou com decisão final de investimento), o que representa cerca de 52% dos cerca de 17 GW estabelecidos para a EDP Renováveis como objetivo para o período de 4 anos".O grupo recordou que "o plano de investimentos da EDP, o qual promove a transição energética através da produção de energias renováveis, tem por base um critério de risco/retorno seletivo e disciplinado".