EDP Renováveis ganha 100 MW em leilão de eólico em Itália

A EDP Renováveis conquistou três projetos eólicos onshore, localizados no sul de Itália, com uma capacidade de 100 MW num leilão da Gestore ServiziEnergetici, anunciou esta segunda-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell em comunicado à CMVM.À EDPR foram atribuídos os três projetos "com Contracts for Difference ("CfD") a 20 anos, estimando-se que entrem em operação até 2026".

"O leilão, que atribuiu 1 GW de energia renovável, atingiu um preço de adjudicação de €77,6/MWh, um aumento significativo em relação aos €66,5/MWh atingidos no décimo segundo leilão realizado no ano passado", assinala a empresa.