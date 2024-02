EDP Renováveis vende participação de 80% em projeto eólico no Canadá

A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira um contrato com a Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) para a. A informação foi avançada pela empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Trata-se de um projeto eólico de 297 MW e o "enterprise value" estimado deverá rondar os"Esta é a segunda transação da EDPR com a CC&L Infrastructure, tendo anteriormente vendido um portefólio de 560 MW de ativos eólicos e solares nos Estados Unidos da América. A EDPR manterá uma participação minoritária no projeto e continuará a operar e a gerir o ativo", indica a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade.Esta transação, indica a Renováveis, "está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de sete mil milhões de euros para 2023-2026" e está ainda sujeita a aprovação regulatória.