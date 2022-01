Eletricidade custaria 30% mais sem renováveis, diz presidente da APREN

A escalada do preço da eletricidade não pode ser associada à escassez de renováveis, defende Pedro Amaral Jorge. O presidente da associação do setor descarta ainda que as energias limpas tenham gerado sobrecustos para os consumidores nos últimos anos.

