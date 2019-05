ERSE está a estudar rever padrões de qualidade do setor elétrico

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decidiu lançar um novo site que permite aos consumidores consultar o número e a duração das interrupções de fornecimento de eletricidade, bem como os motivos do corte de energia e as indemnizações a pagar aos clientes. Segundo a presidente do regulador, Cristina Portugal, esta é uma "de uma série de ferramentas que temos vindo a trabalhar" para melhorar a qualidade do serviço e "que ao longo do tempo vão ficar disponíveis", avançou numa apresentação com jornalistas que decorreu esta terça-feira.





Apesar de o novo site ser acessível a qualquer cidadão, como a responsável admitiu, é um elemento "fundamental no caso dos clientes industriais, cujo processo produtivo depende do nível da continuidade de serviço da zona onde se encontram instalados". Até porque, no caso das reclamações dos clientes domésticos, por regra, não são as questões relacionadas com o serviço técnico que lideram, mas sim os temas relacionadas com preços e faturas, acrescentou.