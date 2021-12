Espanha prolonga medidas fiscais de redução do preço da eletricidade

Essas medidas incluem ainda a diminuição do imposto especial sobre a eletricidade de 5,1% para 0,5%, assim como a suspensão do imposto de 7% sobre a produção de eletricidade.A decisão do Conselho de Ministros espanhol coincide com o novo recorde de preço no mercado grossista de eletricidade que na quarta-feira será de 360,02 euros por megawatt-hora (MWh) em média por dia, quase mais 10% do que o preço de hoje.As medidas fiscais prorrogadas, que deveriam expirar em 31 de dezembro próximo, vão ter um impacto anual adicional nas contas públicas de dois mil milhões de euros, segundo a porta-voz do executivo espanhol, Isabel Rodríguez.O Governo espanhol tinha indicado em setembro passado, quando aprovou este pacote de medidas, que a aplicação deste plano de choque iria deixar o esforço económico dos consumidores para cobrir a sua procura de eletricidade em 2021 ao mesmo nível que em 2018, cerca de 600 euros por ano no caso de um consumidor médio de baixa tensão.