Espanhola Himoinsa compra Powersil da Vialonga

entrais termoeléctricas da EDA – Electricidade dos Açores. Hugo Arez, diretor comercial e sócio da Powersil, explica ao Negócios que a empresa conta com uma sucursal em Valongo, onde trabalham cinco pessoas. A aquisição mantém a equipa de gestão, embora a administração tenha passado a contar com representantes da empresa espanhola.



"Nós distinguimo-nos por disponibilizarmos soluções à medida dos clientes e não 'standard'", assinala o responsável.



Além de vários clientes em Portugal, onde fornece soluções de geração elétrica a supermercados, "data centers", estádios de futebol, entre outros, a Powersil trabalha também em vários países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).



"Neste momento temos três projetos internacionais em carteira", revela Hugo Arez.



A espanhola Himoinsa comprou 75% do capital da portuguesa Powersil, com sede na Vialonga. O valor da operação, que foi fechada no final do ano passado mas apenas agora anunciada, não foi revelado.A Powersil foi fundada em 2002 por João Arez e o seu filho, Hugo. Na altura, a empresa instalou a sua sede na ilha de São Jorge, nos Açores, devido ao elevado volume de trabalho para as c