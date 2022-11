Espanhola Sorigué entra em Portugal com compra da Sunenergy

O grupo espanhol Sorigué comprou 70% do capital da Sunenergy, empresa portuguesa com sede em Coimbra especializada em soluções de energia renovável para empresas e particulares, noticia esta segunda-feira o El Economista.A empresa liderada por Raul Santos conta com uma centena de funcionários dispersos pelas 17 delegações no país.A Sunenergy, cuja principal atividade é a instalação de painéis solares para autoconsumo, faturou 5,5 milhões de euros na primeira metade deste ano, um crescimento de 50%, indicou recentemente a empresa, em comunicado.A empresa conimbricense opera também na área da mobilidade elétrica, com postos de carregamento de veículos elétricos, o que constituirá uma nova área de negócio para a Sorigué.O grupo espanhol fundado na década de 1950 começou por operar no setor do asfalto, tendo vindo a diversificar as operações. Em 2020 criou a unidade de negócio dedicada à energia e, no ano passado, estreou-se no mercado das energias renováveis com a compra da espanhola Ecotelia.A entrada da Sorigué no capital da Sunenergy permitirá ainda à empresa de Coimbra entrar no mercado espanhol, algo que planeava há algum tempo.