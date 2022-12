Ex-adjunto de Galamba já em funções na ERSE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-adjunto do secretário de Estado da Energia João Galamba já estará em funções como vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). A nomeação de Ricardo Loureiro foi publicada esta sexta-feira em Diário da República, com data de 30 de novembro e efeitos a partir de 1 de dezembro.





A designação dos membros do conselho de administração dos reguladores é sempre precedida de audição parlamentar, a pedido do Governo. Ricardo Jorge Sobral Marques Loureiro foi ouvido a 12 de outubro, como candidato ao cargo. A comissão de Ambiente e de Energia votou depois o nome do candidato, ainda que o parecer da Assembleia da República não seja vinculativo.

Segundo o despacho publicado no Diário da República, os deputados pronunciaram-se "favoravelmente", concluindo pela "idoneidade, experiência e competência profissional para o desempenho do cargo".





"A audição realizada, bem como a análise e o escrutínio da nota curricular e do parecer da CReSAP levam a Comissão de Ambiente e Energia a considerar que o Dr. Ricardo Jorge Sobral Marques Loureiro reúne os requisitos necessários para o desempenho da função", lê-se no parecer anexo à nomeação.



Ricardo Loureiro foi nomeado por Galamba, em novembro de 2018, como técnico especialista da secretaria de Estado da Energia. Em setembro de 2020, o agora vogal da ERSE subiu a chefe de gabinete em substituição, para acautelar as ausências e impedimentos da chefe de gabinete Maria Eugênia Correia Cabaço.





O licenciado em Economia passou também pela EY, pela REN e pela Autoridade da Concorrência, chegando agora à administração do regulador do setor energético. O lugar de vogal da ERSE estava vago desde novembro do ano passado.