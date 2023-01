Leia Também Impostos encareceram gasóleo em 19 cêntimos face a Espanha, diz ERSE

O preço da gasolina 95 em Portugal situou-se acima da média europeia no último trimestre de 2022. O relatório divulgado esta quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) mostra que, com impostos, o valor médio final do combustível ficou nos 1,727 euros por litro, acima dos 1,666 euros por litro da média dos países da União Europeia (UE)."O preço médio de venda (PMV) sem impostos da gasolina nos Estados-membros diminuiu 12,4 cêntimos por litro do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2022. Portugal praticou um PMV sem impostos 3,7 cêntimos por litro inferior ao de Espanha", indica o relatório."Portugal apresenta uma maior carga fiscal (48%) no contexto da Península Ibérica. Por esse motivo, o PMV português foi cerca de 1,9 cêntimos por litro superior ao de Espanha. Os PMV nacionais são mais altos do que a média UE-27, situando-se na 11.ª posição dos países com preços mais altos", acrescenta.Já no gasóleo, o cenário é inverso. Portugal fica abaixo da média europeia e situa-se no oitavo posto dos países com o os preços mais baixos neste combustível. O valor foi de 1,761 euros por litro quando a média europeia ficou nos 1,821 euros por litro."O PMV sem impostos do gasóleo nos Estados-membros diminuiu 4,4 cêntimos por litro do terceiro para o quarto trimestre de 2022. Sem impostos, o preço médio nacional é 3,8 cêntimos por litro inferior ao do país vizinho.O peso fiscal em Portugal (37%) foi inferior ao espanhol (38%), o que contribuiu para a prática de PMV inferiores no nosso país", indica a ERSE.Por último, no gás natural, Portugal ficou acima acima da média europeia no preço final. Contudo, retirando o impostos, o valor do combustível seria mais baixo no país do que na média dos países da UE.