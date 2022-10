Jorge Vasconcelos: "Investidores não podem investir em renováveis porque não há capacidade de rede"

Razões burocráticas e de saturação da rede estão a bloquear os investimentos nas renováveis em Portugal. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o antigo presidente da ERSE, Jorge Vasconcelos, considera que mais do que investir em nas interligações por gasoduto à Europa, Portugal devia apostar em primeiro lugar na modernização das redes de transporte e distribuição de energia.Até porque, sublinha, há quem queira investir em Portugal e não o possa fazer porque a rede não tem capacidade. O mais recente relatório da DGEG mostra que num cenário de "teste de stress" a rede elétrica nacional pode mesmo não ter capacidade de resposta já em 2023."É natural que [a rede elétrica] esteja saturada porque não tem havido investimentos, há muitos anos, nem no transporte nem na distribuição", critica Vasconcelos.A situação ainda se torna mais incompreensível, refere, porque para fazer esta modernização não são necessários dinheiros públicos, basta autorizar os investidores privados a avançar e a fazer crescer as energias renováveis em Portugal até aos 80GW."Temos uma lista de investidores dispostos a construírem, sem qual quer subsídio, centrais renováveis no nosso país, e não têm autorização para o fazer porque não há capacidade de rede", diz.Promotores privados esses que estão "dispostos a pagar o reforço das redes", mas depois há todo um processo burocrático que põe um travão. "É preciso investir nas redes de eletricidade e não é preciso dinheiro público para isso. É dinheiro que podia estar a entrar em Portugal e não está", remata.