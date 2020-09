IVA da luz: Governo fala em poupanças de 18,5 a 27,8 euros por ano. Bloco chama-lhe "meia medida"

Leia Também Governo aprova descida do IVA da eletricidade por escalões de consumo

A poupança média na fatura da eletricidade para as famílias portuguesas decorrente da descida da taxa do IVA por escalão de consumo oscila entre os 18,5 e os 27,8 euros, segundo as estimativas do Governo divulgadas esta quinta-feira, dia em que a medida foi aprovada em Conselho de Ministros.A redução do IVA da eletricidade, um compromisso inscrito no Orçamento do Estado para 2020, representa uma perda de 151 milhões de euros em receita fiscal, indicou o ministro das Finanças, João Leão.E, de acordo com o Governo, a medida irá beneficiar 5,2 milhões de consumidores.As poupanças de 18,5 a 27,8 euros são calculadas para quem tem uma potência contratada de 3,45 kVA, o escalão mais popular, e são de 18,5 euros para as famílias que consumam 134 kWh por mês e de 27,8 euros no caso das famílias numerosas (com mais de cinco pessoas) com uma potência contratada de 6,90 kVA e um consumo mensal de 262 kWh.Mas estes valores aplicam-se nos casos do mercado regulado e podem variar consoante o comercializador.Em reação à aprovação da medida, o Bloco de Esquerda já criticou o reduzido alcance. Através das redes sociais, o deputado bloquista Jorge Costa considera que "o