Lucro da Greenvolt dispara 45% para os 6,5 milhões no terceiro trimestre

Em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a empresa diz que este período "ficou caracterizado pela consolidação das operações de Tilbury Green Power, mas também da V-Ridium e da Profit Energy".Duas aquisições que "permitiram posicionar a Greenvolt como uma referência na produção energética através de biomassa residual, mas também constituem um passo indispensável no sentido do estabelecimento da empresa como um 'major' no segmento da promoção e desenvolvimento de projetos de energia renovável eólica e fotovoltaica".Em termos de EBITDA - lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização - a empresa divulgou 18,8 milhões de euros, quase que duplicando face aos 8,55 milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior.As receitas fixaram-se nos 41,4 milhões de euros, subindo 83,4% face aos 22,6 milhões de euros apresentados no período homólogo. Este segmento foi impulsionado por pela Tilbury Green Power, segundo a empresa.Destaca ainda o "forte aumento generalizado do preço da energia elétrica, o que levou a um recrudescimento do mercado de Power Purchase Agreements (PPA) e a um crescimento muito significativo do mercado de geração energética descentralizada, tanto no segmento residencial como no comercial e industrial".

Tendo em conta que a conclusão da aquisição de TGP ocorreu no dia 30 de junho de 2021, o trimestre em análise é o primeiro trimestre em que os resultados desta central são considerados no Grupo GreenVolt.