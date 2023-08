Lucros da petrolífera Aramco caem 29,5% no primeiro semestre de 2023

A petrolífera estatal da Arábia Saudita Aramco anunciou esta segunda-feira que os seus lucros no primeiro semestre de 2023 diminuíram 29,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.A Aramco indicou que os seus lucros caíram de 87.912 milhões de dólares nos seis primeiros meses 2022 para 61.961 milhões de dólares em relação ao mesmo período em 2023.Da mesma forma, os lucros do segundo trimestre de 2023 caíram para 30.083 milhões de dólares em comparação com os 48.439 milhões que arrecadou no mesmo período de 2022, o que representa menos 37,9%.De acordo com os resultados comunicados pela empresa, esta redução nos seus lucros responde à "incerteza económica que levou à queda dos preços do petróleo", que passaram de 105,6 dólares o barril em média nos primeiros seis meses de 2022 para 79,9 dólares no mesmo período em 2023, de acordo com a Aramco.