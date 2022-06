"Maior vulnerabilidade que a Europa tem está no setor da energia", diz Costa

Leia Também Empresas portuguesas e espanholas apoiam ligação "urgente" da Ibéria com França

O primeiro-ministro António Costa admitiu que "esta crise mostrou bem que a maior vulnerabilidade que a Europa tem está no setor da energia e aqui é fundamental acelerar a transição energética para recuperarmos a nossa autonomia e a nossa seguranla energética"."Aqui a partir do Eliseu temos de olhar para o futuro da Europa, para o que temos de mudar para termos uma Europa mais forte, mais justa, mais inclusiva e mais capaz de competit à escala mundial", disse o governante português, em declarações à RTP, antes de um almoço de trabalho com o Presidente francês, Emanuel Macron.Costa quis deixar o recado precisamente em França, o país que até agora se opôs às interconexões elétricas e de gás entre a Península Ibérica e o resto da Europa, através dos Pirinéus, desta forma isolando Portugal e Espanha numa espécie de "ilha energética". No entanto, com a guerra na Ucrânia e a questão do gás russo, tudo mudou."Estivemos juntos em Bruxelas na semana passada e voltaremos a encontrar-nos em breve num conselho internacional, entre o Conselho Europeu e a NATO. Evidentemente falaremos da Ucrânia e das sanções à Rússia, para tentar pôr fim ao conflito", disse Macron na declaração conjunta antes do almoço.