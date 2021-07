Maire Tecnimont fecha contrato de 430 milhões com Repsol para ampliação de Sines

A Maire Tecnimont, através da sua subsidiária Tecnimont SpA, anunciou um contrato de 430 milhões de euros com a Repsol para a construção de duas unidades industriais para produzir materiais poliméricos em Sines, como parte do projeto de ampliação do complexo industrial da petrolífera espanhola.



De acordo com o comunicado da Maire Tecnimont, serão construídas uma unidade de polipropeno e uma unidade linear de polipropeno em Sines, com capacidade de 300.000 toneladas por ano, cujas obras deverão estar prontas até 2025.



