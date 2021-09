Montfort adquire e vai gerir terminal de petróleo da Matola em Moçambique

A Montfort será proprietária e irá gerir e desenvolver o terminal petrolífero em parceria com a Energi Asia, sediada na Malásia, que em junho tinha adquirido a instalação à Oiltanking GmbH, também conhecida como Oiltanking Matola S.A., de acordo com um comunicado da Montfort.Segundo a nota de imprensa, "a decisão de adquirir a participação no terminal fazia parte do objetivo global da Montfort de expandir os seus negócios na região e apoiar as suas aspirações de chegar aos clientes na África do Sul e na região da África Oriental".O terminal petrolífero tem mais de 58.000 metros cúbicos de capacidade de armazenamento e permitirá a Montfort comercializar produtos petrolíferos em Moçambique e nos países vizinhos.A empresa salienta que o terminal é um dos mais recentes construídos na região, gerido por profissionais experientes e bem treinados, pelo que apenas deverá necessitar de um mínimo de tempo de paragem para manutenção.A aquisição está em linha com os planos de expansão da Montfort em África, e segue-se à sua recente aquisição de uma participação maioritária da empresa queniana de comercialização de petróleo Kencor Petroleum.O ramo de abastecimento da Montfort iniciou recentemente entregas de combustíveis navais em Fujairah, nos Emirados árabes Unidos, o terceiro maior centro de abastecimento do mundo.