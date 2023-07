Navigator terá maior central solar para autoconsumo da EDP

O novo contrato assinado entre a Navigator e a EDP vai permitir instalar uma central solar com 17 megawatts-pico, capaz de suprimir 4% das necessidades energéticas da fábrica de produção de pasta e papel no litoral centro do país.



Na Figueira da Foz, a Navigator já tem com a EDP uma central solar de 2,6 MW e investiu numa nova caldeira de biomassa que em 2022 permitiu reduzir 63% das emissões da fábrica. D.R. Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 05 de Julho de 2023 às 22:40







Ao todo são 26 mil painéis solares fotovoltaicos que vão ocupar o espaço de 17 campos de futebol e terão capacidade para produzir 26 GWh de eletricidade limpa por ano, o suficiente para abastecer cerca de 10.500 famílias. Quando estiver pronto, será o maior parque solar para autoconsumo instalado pela EDP em Portugal e terá morada no complexo industrial da The Navigator Company, na Figueira Foz, onde a elétrica também já

