Nova empresa da Gestmin vai contar com 165 postos de combustível

Miguel Baltazar/Negócios

A Oz Energia anunciou a entrada no capital de uma rede de postos de combustível. A empresa do grupo Gestmin, presidido por Manuel Champalimaud, vai passar assim a controlar 50% do grupo Alves Bandeira (GAB).A empresa que vai nascer desta operação vai contar com um total de 165 postos de combustível, a partir dos actuais 150 postos do GAB e os 15 da Oz Energia. O acordo entre as duas empresas foi assinado esta segunda-feira, 16 de Abril, segundo comunicado divulgado pela Oz Energia, não tendo sido relevados os valores do negócio.Esta operação vai agora ser sujeita à autorização pela Autoridade da Concorrência, estando a sua conclusão pendente do aval da entidade presidida por Margarida Matos Rosa.

A Oz Energia foi criada em 2009 quando a Gastmin comprou à Galp os negócios de gás petróleo liquefeito e de aviação da antiga Esso Portuguesa. A empresa detém uma quota de mercado de 12% de gás engarrafado, contando com 157 distribuidores principais em todo o país, assim como 120 lojas e 5.000 pontos de venda. Através da OzDigal, gera 60 mil clientes finais de gás canalizado.

Em termos de infra-estrutura de armazenamento, enchimento e distribuição de gás, a Oz Energia detém o terminal da Trafaria e explora o terminal de Aveiro. A companhia também fornece combustível para aviação (jet fuel) nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.Já o grupo Alves Bandeira detém 150 postos de combustível em todo o país, contando com uma carteira de 4.000 clientes nos sectores dos transportes, agricultores e indústria.

"Com a concretização desta transacção e a integração da gestão deste conjunto de activos, a OZ Energia ganha eficiência e consolida a sua actividade a nível nacional. Este negócio traz benefícios tanto para os nossos parceiros como para os clientes, com o compromisso de poderem passar a aceder a uma rede de distribuição de combustíveis de âmbito nacional. Esta operação é também importante para consolidar a presença do GPL OZ Energia em postos de abastecimento", segundo o presidente da Oz Energia, Emanuel Freitas, em comunicado.

Por seu turno, o grupo Alves Bandeira destaca que "esta operação permite também dotar o grupo dos meios financeiros necessários para um sustentado crescimento orgânico e aumentar a sua rede de retalho. Por via do acesso ao terminal, ambas as empresas têm a expectativa de melhorar as suas condições de aquisição de combustíveis", disse o presidente do GAB, Rui Bandeira.