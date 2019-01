Número de clientes em mercado livre cresce 2,8% até novembro

Bloomberg

O número de clientes do mercado livre de eletricidade situou-se em 5,088 milhões no final de novembro de 2018, o que representa um aumento de 2,8% face ao período homólogo, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Este crescimento traduz a adição líquida de 9,7 mil clientes face ao mês anterior.



Em termos de consumo, a entidade liderada por Cristina Portugal avança que houve "um aumento de 115 GWh face a outubro atingindo 43 019 GWh no mercado livre", traduzindo um acréscimo de 0,3% face ao mês anterior e de cerca de 3,0% face ao homólogo.



Tendo em conta que mais de cinco milhões do total de 6 milhões de clientes já transitaram para este regime, "o consumo no mercado livre representou em novembro cerca de 93,6% do consumo total registado em Portugal continental", detalhou a ERSE.



Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a liderança em número de clientes (81%), apesar da perda de quota de 0,2 pontos percentuais que já vem a ocorrer desde janeiro, como relembra o regulador. No entanto, aumentou a sua quota em termos de consumo (42%) em 0,1 pontos percentuais.



Em número de clientes, a Iberdrola (4,7%) viu as suas quotas avançar em 0,2 pontos percentuais. Enquanto todas as demais comercializadoras mantiveram praticamente as suas quotas: a Endesa (5,6%), a Galp (5,1%), a Goldenergy (1,7%), a GN Fenosa (0,6%) e a PH (0,2%).



A Endesa também manteve em novembro "a sua liderança no segmento de clientes industriais (27%)" e a Iberdrola "no segmento dos grandes consumidores (31%), mantendo ambas a sua quota de mercado face a outubro".