Otovo e Leroy Merlin assinam parceria para venda de painéis solares a prestações

A empresa norueguesa Otovo, que opera desde 2022 em Portugal no mercado de instalações solares e baterias para o mercado residencial, anunciou esta sexta-feira a assinatura de uma nova parceria com a cadeia de retalho Leroy Merlin com o objetivo de "tornar acessível a mais pessoas o modelo de subscrição de painéis solares fotovoltaicos".Desta forma, a colaboração entre as duas marcas irá criar um canal de vendas presencial para a Otovo, nas 50 lojas da multinacional francesa presente em Portugal desde 2003. Até agora, a comercialização circunscrevia-se apenas ao online. O modelo de subscrição de energia solar, trazido para o mercado nacional pela Otovo em setembro do ano passado, permite adquirir painéis fotovoltaicos mediante o pagamento de uma mensalidade fixa, sem a obrigatoriedade de um investimento inicial avultado, e com acesso a serviços de manutenção do sistema durante toda a duração do contrato."Cerca de sete em cada dez vendas que realizamos é no modelo de subscrição, o que revela uma maior preferência dos nossos clientes por este modelo. É neste âmbito que surge a parceria com a Leroy Merlin, que, além de possibilitar um canal de vendas adicional, pela via presencial, certamente colocará este modelo na órbita de muitos mais portugueses", explicou Manuel Pina, diretor geral da Otovo em Portugal, em comunicado.Já o vice-presidente de parcerias da Otovo a nível global, Fabio Bucelli, referiu que "esta parceria surge no âmbito de uma estratégia global em que a Otovo está focada e que passa pela cooperação com marcas líderes em diferentes setores, potenciando e facilitando a transição para o fotovoltaico".Para Rita Sousa Marques, diretora da área de Ecossistema e Novos Negócios da Leroy Merlin, explicou que a parceria permitirá "inovar, alargando a oferta para corresponder às necessidades dos nossos clientes". "Com a Otovo podemos disponibilizar aos nossos clientes a subscrição como modelo de venda, evitando o investimento inicial. Esta solução vai permitir aos portugueses poupar na conta da eletricidade e valorizar as suas casas".Enquanto marketplace pan-europeu de energia solar e baterias para o mercado residencial, fundado em 2016 na Noruega, a Otovo reúne mais de 700 instaladores de energia e já realizou cerca de 30.000 instalações solares em toda a Europa, dos quais mais de 1.000 em Portugal. A empresa está presente em 13 mercados: Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Países Baixos e Reino Unido.