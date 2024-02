Leroy Merlin investe 1 milhão de euros em nova loja em Guimarães

Leia Também Dona da Leroy Merlin investe 40 milhões em primeira loja portuguesa para profissionais de obras

A Leroy Merlin abriu, "a pensar nas necessidades do cliente profissional".O novo espaço conta com uma área de 1.200 metros quadrados, contíguo à loja principal, de 400 metros quadrados, localizado no mesmo Retail Park, disponibiliza "uma oferta alargada e superior à existente", com "produtos indispensáveis à concretização de uma grande ou pequena obra", desde "gesso cartonado, massas e perfis, isolamento, cobertura, escoamento de água, impermeabilização, ferramentas de construção, cimento, areia e brita, reboco, gesso, ou cimentos cola", especifica a Leroy Merlin, num comunicado enviado, esta quinta-feira, às redações."A nossa aposta numa loja de materiais de construção em Guimarães vem no seguimento da elevada procura dos nossos clientes por esta tipologia de produtos, e também para. Houve assim, a necessidade de assegurar uma maior oferta, que vai ao encontro das necessidades desta tipologia de clientes", diz Nuno Sousa, líder coach operacional da Leroy Merlin Portugal.Parte do grupo Adeo, apor todo o país que têm ao serviço 5.750 colaboradores.