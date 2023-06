Portuguesa Sotecnisol adquire compatriota Evolut.green para acelerar mobilidade elétrica

Leia Também Empresa portuguesa Sotecnisol obtém duas novas obras na Argélia

A Sotecnisol, grupo que opera nos setores da construção, ambiente e energia, adquiriu 51% do capital da Evolut.green, também portuguesa, considerada uma referência em mobilidade elétrica e soluções sustentáveis.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a Sotecnisol indica que "o negócio prevê um crescimento superior a 300% de carregamentos de veículos elétricos, nos próximos sete anos"."Numa altura em que as 'smart cities' ganham protagonismo e a venda de veículos elétricos aumenta acima dos 140% em Portugal, a Sotecnisol pretende oferecer respostas numa lógica de 'one stop shop', ao entrar no segmento de mobilidade elétrica. O objetivo passa por tornar-se um 'player' de referência a nível nacional na transição energética e aumentar a oferta de carregadores para veículos elétricos em 300%, a médio prazo", refere."Atualmente, Portugal é o 3.º país na Europa que mais adquire estes veículos, estimando-se que, até 2035, seja muito reduzido o número de veículos convencionais à venda. Mas a verdade é que não temos ainda carregadores suficientes, seja em casa ou na via pública, para todos os carros que teremos", realça Jorge Balsemão, senior board advisor na Sotecnisol, citado na mesma nota.A aquisição da Evolut.green está integrada na estratégia de ampliar o portefólio por parte da empresa portuguesa que pretende elevar a faturação, atualmente acima dos 50 milhões de euros, aos três dígitos, até 2026, e "continuar a complementar as áreas já existentes no grupo. A saber: "soluções globais de energia fotovoltaica, comunidades de energia e armazenamento de energia"."Nesta transição energética, pretendemos diversificar a oferta na mobilidade elétrica e preparar Portugal para o futuro", reforça.A Sotecnisol, com mais de 50 anos de história, tem presença física em Espanha, Angola, Moçambique e Argélia, através de um conjunto de empresas.