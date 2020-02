Preços dos combustíveis vão ter a maior subida semanal deste ano

Na próxima semana, há margem para uma subida de 2 cêntimos quer no preço da gasolina simples 95, quer no preço do gasóleo, o que representa a maior subida semanal dos preços dos combustíveis este ano. A verificar-se este cenário, um litro de gasolina passará a custar 1,519 euros e um litro de gasóleo vai fixar-se nos 1,391 euros.





Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



A subida dos preços dos combustíveis acompanha também a valorização do preço do petróleo Brent, que serve se referência para Portugal. A matéria-prima valorizou 1,85% até ao momento, nesta semana, para os 58,38 dólares por barril.





No caso do gasóleo, o preço do ativo interrompe uma série de cinco semanas consecutivas a cair - o maior ciclo de desvalorizações desde novembro de 2018. Já o preço gasolina simples 95 irá conhecer a sua segunda apreciação semanal, depois de na semana anterior ter aumentado menos de meio cêntimo.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).