Produção de energia através de biomassa e fotovoltaica em máximos históricos

A produção de eletricidades através de biomassa e fotovoltaica bateu máximos históricos em fevereiro. Durante o mês passado, a biomassa atingiu uma potência máxima de 415 megawatts (MW), enquanto a fotovoltaica vai atingindo valores superiores à medida que novos parques vão entrando em funcionamento tendo em fevereiro alcançado os 568 MW, segundo os dados da REN – Redes Energéticas Nacionais.





A empresa que gere a rede de transporte de energia nacional revela ainda que no mês em análise o consumo de energia elétrica registou um crescimento de 0,3% face ao mesmo período do ano passado. Isto porque "corrigindo o efeito do ano bissexto a evolução seria negativa. Mas as temperaturas registadas, muito acima dos valores normais para este mês, levaram a evolução corrigida de temperatura e número de dias úteis para 1,4%", explica a REN em comunicado.



No final de fevereiro, a evolução anual do consumo de eletricidade situa-se em 0,6%, ou 2,1% com correção de temperatura e dias úteis.