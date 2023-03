REN integra iniciativa "Green2TSO" para transformar rede europeia de gás em rede de hidrogénio

A prioridade será dada a áreas tecnológicas para o desenvolvimento de sistemas de deteção e medição de hidrogénio, compressão e armazenamento acima do solo de hidrogénio e alternativas para revestimento e limpeza de condutas.Entretanto, o projeto na área da deteção e medição de hidrogénio liderado pelos promotores do "Green2TSO", denominado "Green2TSO OPTHYCS", já foi escolhido pela Comissão Europeia para ser cofinanciado."Este acordo é um passo em frente muito importante para a transição energética europeia. Este esforço conjunto é fundamental para a utilização generalizada do hidrogénio verde na luta contra as alterações climáticas e para a descarbonização da economia", sublinhou Rodrigo Costa, presidente e CEO da REN.De acordo com as empresas envolvidas, o projeto "Green2TSO" segue as três principais iniciativas da Comissão Europeia - Green Deal, Fit for 55 e REPowerEU -, sublinhando "o papel dos operadores de redes de transporte europeus para se tornarem portadores de hidrogénio enquanto vetor de energia eficiente, segura e limpa, utilizando a própria infraestrutura de grande escala".Segundo Arturo Gonzalo, CEO da Enagás, "a colaboração dos operadores, também no domínio da inovação, é crucial para o desenvolvimento da infraestrutura de gases renováveis na Europa". "Este acordo enquadra-se no objetivo comum da União Europeia de descarbonizar a economia e avançar na independência energética, tal como afirma a Estratégia Europeia REPowerEU". Além disso, frisou, "iniciativas como esta irão reforçar as capacidades necessárias ao desenvolvimento das atividades do Operador da Rede de Hidrogénio".Do lado francês, Thierry Trouve, CEO da GRTgaz, defendeu que "é fundamental haver uma sólida colaboração em investigação e desenvolvimento entre operadores de redes de transporte de gás de modo a acelerar a implementação de uma rede de Hidrogénio segura, flexível e rendível"."Com o nosso centro de I&D, Research and Innovation Centre for Energy, a GRTgaz disponibilizará competência especializada de excelência e instalações dedicadas ao hidrogénio, visando promover e apoiar a iniciativa "Green2TSO" para a conclusão da futura rede europeia de hidrogénio", acrescentou.Por seu lado, Dominique Mockly, Presidente e CEO da Teréga, salientou que "a iniciativa "Green2TSO" entre quatro operadores de redes de transporte de gás é efetivamente fundamental para promover a investigação e inovação na área do hidrogénio. Este é um passo importante para a implementação da futura rede europeia de hidrogénio, num contexto de descarbonização da indústria e dos meios de transporte".