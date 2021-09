Shell vende negócio na bacia de Permian à rival ConocoPhillips por 9,5 mil milhões

Leia Também Decisão judicial que obriga Shell a reduzir emissões é histórica, diz ONG

O negócio da Shell na bacia de Permian, o campo de petróleo mais ativo nos Estados Unidos, vai passar para as mãos da rival norte-americana ConocoPhillips. O negócio envolve um montante de 9,5 mil milhões de dólares (cerca de 8,09 mil milhões de euros), que será pago em numerário, indica a nota da Shell."Depois de revermos múltiplas estratégias e opções de portefólio para os nossos ativos de Permian, esta transação com a ConocoPhillips emergiu como uma proposta de valor muito apelativa", indica Wael Sawan, "upstream director" da Shell. "Esta decisão reflete mais uma vez o nosso foco no valor em vez de volume assim como uma liderança disciplinada do capital. Esta transação, que se tornou possível pela performance operacional da equipa de Permian, garante um excelente valor para os nossos acionistas (...)".A operação nesta bacia inclui uma produção de cerca de 175 mil barris por dia, indica o comunicado da empresa. A empresa indica que espera que esta operação esteja concluída no quarto trimestre deste ano.Relativamente aos postos de trabalho nesta bacia, a Shell especifica que "a maioria dos trabalhadores" alocados a este local de produção "vão receber uma oferta de emprego da ConocoPhillips".Esta venda de ativos na bacia de Permian, localizada entre o Texas e o Novo México, já era esperada há alguns meses. No final de maio, um tribunal do distrito de Haia, nos Países Baixos, decidiu que a Shell tem de reduzir as emissões de dióxido de carbono de forma mais acelerada, obrigando a empresa a atuar em medidas de curto prazo, para "contribuir para a luta contra as alterações climáticas", através da sua política empresarial e reduzir em 45% as suas emissões em 2030, em comparação com o nível de 2019.