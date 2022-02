Lucro da Shell dispara para 19,3 mil milhões. Empresa vai avançar com programa de recompra de ações

Leia Também Shell vende negócio na bacia de Permian à rival ConocoPhillips por 9,5 mil milhões

O lucro da Shell disparou em 2021 para 19,3 mil milhões de dólares (17,11 mil milhões de euros), um valor que compara com os 4,8 mil milhões de dólares (4,26 mil milhões de euros) registados em 2020."2021 foi um ano importante para a Shell", comenta Ben van Beurden, citado no comunicado que dá conta nos resultados do quarto trimestre e da totalidade do ano. Só nos últimos três meses do ano, a petrolífera registou lucros de 6,4 mil milhões de dólares, 54% acima dos resultados de há um ano. A subida dos preços das 'commodities' serviu de apoio a este resultado no final do ano.A dívida da empresa recuou pra 52,6 mi milhões de dólares no final de 2021, menos 23 mil milhões de dólares quando comparado com o valor de 2020.O EBITDA ajustado da empresa no quarto trimestre atingiu os 16,3 mil milhões de dólares e, no total do ano fiscal, chegou aos 55 mil milhões de dólares. Estes resultados estão também acima daqueles que foram apresentados em 2020, quando a empresa tinha um EBITDA ajustado de 13,5 mil milhões no quarto trimestre e de 36,5 mil milhões na totalidade do ano.Por áreas de negócio, o maior contributo para estes resultados da Shell veio da área da gasolina, com resultados de 4 mil milhões de dólares. Já a área de refinação e ‘trading’ e os químicos tiveram prejuízo de 251 milhões e 42 milhões, respetivamente.Perante estes resultados, a empresa indica que espera aumentar os dividendos em cerca de 4% em 2022, para 0,25 dólares por ação no primeiro trimestre deste ano.As ações da Shell estão a valorizar 1,27% em Londres, a cotar nas 1,959 libras.A empresa anunciou ainda que pretende lançar um programa de recompra de ações de no valor e 8,5 mil milhões de dólares na primeira metade de 2022. Este montante inclui também 5,5 mil milhões de receitas resultantes da alienação da operação na bacia de Permian à rival ConocoPhillips, no ano passado.