SSE Renewables e Acciona unem-se para investir nas eólicas offshore em Portugal e Espanha

A britânica SSE Renewables e a espanhola Acciona aliaram-se numa joint-venture para desenvolverem projetos offshore de energia eólica em Espanha e Portugal.





O anúncio foi feito através de notas de imprensa emitidas por ambas as empresas, que informam ter assinado um acordo de exclusividade para o desenvolvimento destes projetos.





A joint-venture tem participação em partes iguais de ambas as empresas e pretende combinar "a força da Acciona como promotora e operadora de instalações renováveis em Espanha e Portugal com as capacidades e conhecimentos especializados da SSE Renewables no desenvolvimento, construção e gestão abrangente de projetos offshore de referência" .



Os detalhes financeiros deste acordo, assim como ainda não são, contudo, conhecidos. O objetivo destas empresas é investir no desenvolvimento, construção e operação de eólicas offshore e "nas renováveis num sentido mais abrangente", contribuindo também para o "enquadramento regulatório", perspetiva o comunicado da SSE Renewables. Além destes dois mercados, é avançado que esta aliança pode debruçar-se sobre outros ativos eólicos, fora da Península Ibérica.





Ainda na comunicação da SSE Renewables, Espanha e Portugal surgem como "dois dos países líderes na Europa em energias renováveis no que toca à construção de capacidade de atingir as ambições futuras". Ambos os países ibéricos comprometeram-se a reduzir as emissões carbónicas a zero até 2050.



A experiência do maior parque eólico offshore do mundo





A SSE é um dos principais grupos para o desenvolvimento, construção, operação e gestão de projetos eólicos offshore no Reino Unido e na Irlanda. Atualmente, conta com 487MW de operações eólicas offshore e um portfólio de projetos em desenvolvimento de 6GW.





A empresa está atualmente a construir o maior parque eólico offshore do mundo, o Dogger Bank Wind Farm (3,6GW), no Mar do Norte, juntamente com o Equinor, bem como o maior parque eólico offshore da Escócia, o Parque Eólico Offshore Seagreen (1,1GW), no Fiorde de Forth, juntamente com a Total, descreve a Acciona.