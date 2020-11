Tarifa social da luz e do gás alargada a mais beneficiários a partir desta sexta-feira

A tarifa social da eletricidade e gás natural vai ser alargada às situações de desemprego e beneficiários da pensão de invalidez. A medida, que tinha sido aprovada em conselho de ministros a 12 de novembro, já foi publicada em Diário da República, entrando em vigor a partir desta sexta-feira, 27 de novembro.





Com esta alteração, o acesso à tarifa social criada em 2010 para os clientes economicamente vulneráveis passa a ser alargada aos beneficiários de prestações de desemprego, passando também "a abranger beneficiários da pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez ou do complemento da prestação social para a inclusão".





A tarifa social da energia, aplicada atualmente a cerca de 800 mil famílias, traduz-se num desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais para agregados com dificuldades financeiras.