Grupo Pestana oferece 45 milhões ao BCP para transformar Hotel Madeira Palácio em habitação

O Grupo Pestana quer oferecer 45 milhões ao BCP para comprar o Hotel Madeira Palácio, que está parado há mais de uma década, com o objetivo de transformar o imóvel em habitação.



O valor da proposta é revelado esta quarta-feira pelo Eco, depois de o Jornal da Madeira ter adiantado que o Grupo Pestana está em conversações com o BCP.





"Fizemos uma proposta, eles [BCP] fizeram uma contraproposta e nós aceitámos", refere José Theotónio, CEO do grupo, que diz ao jornal que o valor ainda não está fechado, dependendo das condições de financiamento e do eventual exercício de direito de preferência por parte dos moradores.





"A hotelaria está fraca e em 2020 conseguimos alguns bons resultados na parte imobiliária. O nosso interesse é exatamente esse: a componente imobiliária", justifica.



Em 2018 foi noticiada a compra do Madeira Palácio pelo Gupo Enotel, por 40 milhões de euros. De acordo com a imprensa regional, o grupo tinha a intenção de aumentar em 46% o projeto, que passaria a ter 728 camas, além de uma unidade hoteleira independente, mas as condições terão sido rejeitadas pelo BCP.



O Hotel Madeira Palácio foi inaugurado em 1972 pela cadeia norte-americana Hilton, que deixou de gerir o hotel na década seguinte.