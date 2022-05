Estado compra hotel falido do ex-futebolista Vítor Baía

O fundo Territórios de Baixa Densidade Turísticos (TBDT) comprou 15 das 20 vilas do antigo Évora Farm Hotel, agora Octant Évora, na Herdade do Perdiganito, que era de uma das empresas falidas de Vítor Baía, um dos devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD). O TBDT é um dos fundos geridos pelo Turismo Fundos, do Turismo de Portugal, através do qual o Estado investe verbas públicas em imóveis no interior do país.

