Miguel Baltazar

O André Jordan Group e a Oaktree Capital Management vão investir mais de 500 milhões de euros no crescimento do empreendimento residencial Belas Clube de Campo.



De acordo com o CEO do grupo, André Jordan, este investimento "vem contribuir para reforçar a oferta disponível no empreendimento e dar resposta à elevada procura do nosso produto", tal como "investir ativamente na melhoria dos equipamentos existentes e no desenvolvimento de diversos serviços e atividades desportivas", lê-se no comunicado enviado à imprensa onde é anunciada a parceria entre as duas empresas. O objetivo é reforçar a capacidade do empreendimento em 100 unidades por ano.



As propriedades que constituem o Belas Clube de Campo foram adquiridas pelo Grupo André Jordan em 1990. Atualmente residem neste empreendimento 660 famílias ou 2.500 residentes de 27 nacionalidades, distribuídos por edifícios de apartamentos e moradias, num total de 1.400 unidades.



No site do grupo lê-se que o Belas Clube de Campo integra vários estabelecimentos de restauração e comércio, clubhouse, lavandaria, health club e até um campo de golfe. Os moradores têm ainda acesso a um médico de família e a um sistema de transportes próprio.



O grupo deixa ainda a porta aberta a "outros investimentos conjuntos" com a Oaktree, que "podem ser analisados" no futuro. Esta empresa dedica-se à gestão de ativos alternativos e conta com 120 mil milhões de dólares sob gestão.