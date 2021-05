Autarca de Cascais diz que só o Governo pode travar urbanização da Quinta dos Ingleses

Em causa está um plano que prevê a reestruturação urbanística de uma área de 54 hectares, onde se situa o colégio inglês "St. Julian's", em Carcavelos, com a criação de um parque urbano, a "preservação e valorização do conjunto edificado da Quinta dos Ingleses" e um empreendimento de "usos habitacional, de comércio, de serviços, hoteleiro e outros".O autarca foi ouvido hoje na comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território da Assembleia da República, numa audição que juntou também representantes dos movimentos cívicos SOS Quinta dos Ingleses e Fórum por Carcavelos, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).As audições resultaram de requerimentos feitos pelo PAN, PS e PCP."Teremos todo o interesse em preservar a área da Quinta dos Ingleses desde que o parlamento cumpra a sua parte e crie um instrumento jurídico que permita ao Governo travar o processo", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD).O autarca ressalvou, contudo, que o município não pode suportar o valor indemnizatório aos promotores do projeto, uma vez que eles têm "direitos adquiridos" sobre a Quinta dos Ingleses.No entanto, durante a audição foram deixadas muitas críticas ao projeto designado por Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos-Sul (PPERUCS), quer de deputados do PAN, do PS, do PCP e do BE, quer dos dois movimentos cívicos que participaram na reunião da comissão.Tanto o SOS Quinta dos Ingleses, como o Movimento Fórum Carcavelos alertaram para o facto de a concretização do projeto fomentar a "destruição de uma área verde bastante significativa" e conduzir à "ocorrência de fenómenos extremos de precipitação e subida das águas do mar".Estes movimentos cívicos recordaram ainda o interesse histórico e natural da Quinta dos Ingleses e defenderam um "procedimento excecional" para suspender o projeto, sublinhando que durante a consulta pública houve nove mil munícipes que manifestaram a sua discordância."Não há neste projeto a mínima, a pálida sombra de interesse público. É exclusivamente privado", afirmou Pedro Jordão, do Movimento SOS Quinta dos Ingleses.A título exemplificativo, Pedro Jordão referiu que a área verde que sobrará será 20% da atual, o que representa cerca de duas vezes e meia a Praça do Comércio, em Lisboa.Por sua vez, tanto o ICNF como a CCDR-LVT apontaram para a legalidade da intervenção, escusando-se a qualquer competência para impedir a concretização do projeto.Do lado do ICNF, o diretor regional de Lisboa e Vale do Tejo, Rui Pombo, explicou que "o projeto não incide sobre nenhuma área classificada ou protegida, não está sob o regime florestal, nem põem em risco nenhuma espécie protegida".O responsável lembrou ainda que foi emitida uma Declaração de Impacto Ambiental 'Favorável Condicionada'.No mesmo sentido, Paula Pinto, chefe de divisão da CCDR-LVT, afirmou que a entidade não pode "bloquear um procedimento porque alguém não gosta dele", salientando que o plano não apresenta qualquer incumprimento e que ao longo do processo se procurou "minimizar qualquer constrangimentos".