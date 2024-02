Sonae Sierra e Bankinter apostam em imobiliário na Alemanha com investimento de 200 milhões

A Sonae Sierra e o Bankinter lançaram um novo veículo de investimento em imobiliário comercial na Alemanha, o ORES Germany, informou esta segunda-feira a Sierra.O novo veículo soma já 200 milhões de investimento em "oito grandes superfícies comerciais", referindo a empresa que os ativos contam "com contratos de arrendamento a longo prazo e operadores líderes nos setores de alimentação e bricolage e casa".No comunicado, a Sierra sublinha que gere atualmente propriedades com um valor superior a 6,6 mil milhões de euros.



A Sierra detalha que quatro dos ativos no mercado alemão são supermercados e os restantes quatro na área da bricolage. Entre os arrendatários contam-se a Edeka, Rewe, Aldi e Obi.



Segundo a Bankinter Investment SGEIC, a sociedade do Bankinter e Sonae Sierra, a carteira de ativos na Alemanha é "conservadora e resiliente ao impacto de diversos ciclos económicos".



"O lançamento deste veículo destaca a importância estratégica da Alemanha como mercado principal para as atividades de investimento e gestão de ativos a longo prazo da Sierra. Para o Bankinter Investment, representa a entrada do seu negócio de investimento alternativo neste país", indica ainda o comunicado.



A Sierra e o Bankinter têm um veículo similar dedicado ao mercado português e espanhol, o Olimpo Real Estate (ORES) Portugal, que conta atualmente com 10 ativos: sete arrendados ao Continente, um ao Pingo Doce, um - em Saragoça - à Mercadona e um armazém da Luís Simões, empresa de transitários.