Casas ficaram 14,4% mais caras. Mas preços baixaram em 50 concelhos

O valor mediano por metro quadrado (m²) das casas vendidas em Portugal no ano passado foi de 1.484 euros, o que representa uma subida de 14,4% face ao registado em 2021, segundo os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



A evolução do valor mediano, contudo, não é homogénea em termos geográficos. Assim, em sete concelhos - todos eles com menos de 10 mil habitantes - a subida foi de mais de 50%. Três

...