Edifício histórico em Lisboa reabilitado para habitação. T2 próximo de um milhão

O projeto Fabrik está localizado em plena baixa lisboeta, tratando-se de um edifício do século XVIII. A reabilitação deverá estar concluída no final de 2020 e os valores dos apartamentos variam entre 970 mil e 1,67 milhões de euros.

A Regal, promotora imobiliária, deverá concluir a reabilitação do empreendimento Fabrik no final do próximo ano. O projeto "está dividido em dez apartamentos de 2 quartos, incluindo dois duplexes", com as áreas a variarem entre os 116 e os 185 metros quadrados, revela um comunicado enviado para as redações.