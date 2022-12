Edifício na Rodrigues Sampaio vendido por 6,8 milhões de euros

A imobiliária Hipoges anunciou esta quarta-feira a venda do edifício Rodrigues Sampaio número 15 pelo valor de 6,8 milhões de euros. O comprador, de acordo com o comunicado enviado pela empresa, é um promotor nacional que quer desenvolver um projeto de reabilitação.O edifício, numa das paralelas da Avenida da Liberdade, é composto por seis pisos acima do solo num total de 2.000 m², dividido em 13 unidades independentes que incluem duas lojas e uma habitação no piso térreo, sendo que as restantes dez frações são áreas de habitação e serviços distribuídas pelos pisos superiores.Para criar valor para o investidor, o "servicer" assegurou previamente, junto da Câmara Municipal de Lisboa, a valorização do imóvel através de um estudo já aprovado do projeto que contempla o aumento da área de construção.