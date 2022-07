Emerge da Mota-Engil renova imagem e quer colocar 400 milhões em imóveis no mercado

A Emerge, empresa de promoção e desenvolvimento imobiliário do Grupo Mota-Engil, quer colocar os seus ativos no mercado nos próximos cinco anos, num investimento que ultrapassa os 400 milhões de euros. Numa nota enviada ao Negócios, a empresa diz ter

em carteira ativos próprios com áreas brutas de construção acima de 500 mil m2.



Com uma imagem renovada a partir desta terça-feira, a Emerge afirma querer posicionar-se como um fornecedor de soluções para projetos diferenciadores e transformadores, com impacto na sociedade e no planeta. A empresa sublinha ainda a aposta na conceção e na concretização de soluções imobiliárias inovadoras e sustentáveis que potenciem ao máximo a criação de valor de cada ativo, privilegiando parcerias estratégicas que se alinhem no propósito de oferecer à comunidade e às novas gerações espaços ímpares de excelência.

"A aposta da Emerge é reinventarmo-nos e reinventar o setor imobiliário, transformando os espaços e a forma como são pensados e vividos nas suas múltiplas utilizações", afirma o CEO da empresa, Vítor Pinho.

A estratégia da Emerge, que nos próximos meses prevê lançar um portfólio de projetos próprios e outros em joint-ventures, passa pelo estabelecimento de "parcerias estratégicas" que combinem "a capacidade de desenvolvimento com estruturas de investimento sólidas", refere a mesma nota.