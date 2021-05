Estrelas da TV britânica em guerra judicial com a CGD

Anthony David McPartlin e Declan Joseph Donnelly, mais conhecidos por Ant e Dec, apresentadores do Britain’s Got Talent, a que se juntou Phillip Schofield, outra estrela da estação televisiva britânica ITV, ficaram “a arder” com cerca de 7,5 milhões de euros no algarvio The Keys, nome do empreendimento imobiliário de luxo cujo promotor se converteu num dos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD).





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...