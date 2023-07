Fundo do Crédito Agrícola compra retail park na Guarda

O fundo CA Património Crescente, do Crédito Agrícola, comprou o IN Guarda Retail Park à M7 Real Estate, gestora de ativos pan-europeia, anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a M7. O valor da operação não foi revelado.



O IN Guarda Retail Park tem 12 mil metros quadrados de área e conta com inquilinos como a Leroy Merlin, Decathlon, JYSK, Centroxogo e Petroprix. O fundo gerido pela M7 tinha comprado o ativo em 2019.





Desde a aquisição, refere o comunicado, a M7 acrescentou 815 metros quadrados de área e dividindo uma unidade com cerca de 2.370 metros quadrados em duas, o que permitiu atrair um leque mais diversificado de arrendatários."Estamos satisfeitos em anunciar a venda do IN Guarda Retail Park. Através da nossa estratégia de gestão de ativos conseguimos elevar a taxa de ocupação de 90% para 100% e também atraímos inquilinos de elevada qualidade", refere Leonardo Peres, "managing director" para Portugal da M7.