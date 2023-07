Fundo do Crédito Agrícola compra shopping La Vie Funchal

O centro comercial La Vie Funchal foi vendido pela CentroNovoFunchal SA ao fundo CA Património Crescente, do Crédito Agrícola, anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a CBRE, que assessorou o vendedor. O valor da operação não foi divulgado.



A CentroNovoFunchal SA é detida "em cerca de 50% pelo fundo HLP, de quem a ECS Capital é a sociedade gestora, e em cerca de 40% pelo Grupo Oitante, em conjunto com outros acionistas minoritários".





O negócio é anunciado no mesmo dia em que foi publicado um anúncio da Autoridade da Concorrência (AdC) relativo à notificação daquele que foi o maior negócio imobiliário do ano passado em Portugal: a venda do projeto Crow pela ECS Capital à Davidson Kempner.O La Vie Funchal conta com uma área de 16 mil metros quadrados e possui 68 lojas."Estamos muito satisfeitos por termos concretizado com sucesso a venda do Centro Comercial La Vie Funchal, que é um dos mais emblemáticos centros comerciais vendidos em Portugal nos últimos anos. O La Vie é claramente o principal centro comercial do Funchal e um excelente exemplo de como um ativo de retalho bem gerido, estrategicamente localizado e com uma ótima performance, continua a captar o interesse de investidores institucionais", comenta José Hermozilha, "head of Investment Properties" da CBRE, citado no comunicado