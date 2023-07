Maior negócio imobiliário de 2022 notificado à Concorrência

veículo criado para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não quis,

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada na passada terça-feira, 11 de julho, da aquisição pelo fundo Hospitality Living Portugal, FCR do "controlo exclusivo" sobre uma "carteira de ativos imobiliários hoteleiros, residendiciais e bens imobiliários comerciais" geridos pela ECS - Sociedade Gestora de Fundos de Capital de Risco e pela PTREL Management.Em causa está o Projeto Crow, um portefólio que inclui hotéis do Grupo NAU, o Palácio do Governador e o Cascatas Golf & Resort Spa da Hilton, entre outros.O negócio, cujo valor exato não foi divulgado, terá rondado os 850 milhões de euros, sendo a maior operação imobiliária em Portugal no ano passado.O fundo norte-americano adquire o Fundo de Recuperação Turismo, Fundo de Capital de Risco bem como as ações detidas pelos bancos no FLIT – PTREL, SICAV-SIF, S.C.A. e os ativos detidos direta e indiretamente pelo FLIT.O portefólio resulta dos ativos da ECS Capital ao qual vários bancos estavam expostos. Além de Novo Banco, BCP e CGD, também o Santander e a Oitante,tinham exposição.