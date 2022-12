Grupo Pestana: "Vamos lançar a marca CR7 na área do imobiliário"

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No ano em que assinala os 50 anos do grupo, Dionísio Pestana revela, em entrevista ao Negócios, os novos projetos que tem em carteira. Seis anos depois de ter sido lançada a parceria que une o maior grupo hoteleiro do país a Cristiano Ronaldo – que conta com o portefólio de cinco hotéis Pestana CR7 –, Dionísio Pestana vai agora lançar a marca no imobiliário. O primeiro projeto vai nascer na Praia Formosa, no Funchal, e conta ...