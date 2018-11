Hotel de saúde da HPA abre em Alvor em Junho

O hotel de luxo do grupo HPA Saúde vocacionado para a área da saúde Longevity Health & Wellness Hotel, em Alvor, tem inauguração prevista para Junho de 2019, segundo o site hotelmanagement.net.

A nova unidade hoteleira conta com 70 alojamentos num edifício de quatro pisos, aos quais se somam uma cave e uma sub-cave. A área total de construção cifra-se em 7.500 metros quadrados. O investimento ascende a 17 milhões de euros.

O hotel conta ainda com um SPA/ Welness de aproximadamente 1.500 m2 de área, incluindo área médica, uma sala multiusos com capacidade audiovisual, restaurantes, sala de chá, três piscinas e um conjunto de espaços verdes.

O projecto, da autoria do atelier Vítor Vilhena Arquitectura, está a ser construído pela Gabriel Couto, construtora sediada em Famalicão.

O novo hotel resulta de uma parceria entre o HPA Saúde e o grupo internacional Longevity Wellness Worldwide.