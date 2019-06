Ilha privada a 30 minutos de barco de Nova Iorque à venda por 13 milhões

Num artigo de 1966 a anunciar que o "Casal Rádio-TV" Peter Lind Hayes e Mary Healy haviam doado a ilha à Faculdade de New Rochelle, o New York Times afirmava que "variava de tamanho entre 4 mil e 16 metros quadrados", embora isso não estivesse correto, já que mesmo naquela altura a ilha era o local de um bunker de aproximadamente 460 metros quadrados que tinha sido a base de uma torre de transmissão de 121 metros de altura.





Durante grande parte do século XX, a ilha pertenceu ao Huguenot Yacht Club, em New Rochelle. Na década de 1940, o clube, que também era dono da Pea Island, de 1,6 hectares, vendeu a sua pequena ilha à CBS, que prontamente construiu a torre.





"Eles construíram um espaço de transmissão elaborado e denso", diz Al Sutton, atual proprietário da Columbia Island. "Tinham uma equipa completa e várias famílias a trabalhar lá todos os dias".





Mas, quando um pequeno avião colidiu com a torre no início dos anos 1960, destruindo a torre e o próprio avião, a CBS vendeu a ilha por cerca de 35 mil dólares a Hayes que acabou por doar a propriedade à faculdade por causa dos impostos anuais de 8,6 mil dólares.





Apesar da intenção da faculdade de usar a ilha como um "centro para o estudo de biologia marinha", segundo o artigo de 1966 do New York Times, isso nunca aconteceu.





A faculdade acabou por transferir a ilha para o responsável encarregado da sua manutenção ("não podiam pagar pelos seus serviços, por isso deram-lhe simplesmente a ilha", diz Sutton). Por volta de 2005, a ilha foi discretamente colocada no mercado e, em 2007, Sutton comprou-a, segundo ele, por 1 milhão de dólares.





Em retrospetiva, diz Sutton, "uma solução mais simples para o meu desejo de um retiro Zen seria alugar um barco a remo desde City Island por 10 dólares, sair sempre que quisesse, pôr uma cana de pescar na água, olhar para o céu, olhar para os pássaros e dizer: ‘Isto não é lindo?’ Sempre pensei nisso".





Em vez disso, Sutton embarcou no que diz ser um projeto de construção de 11 anos e 8 milhões de dólares para transformar a ilha numa residência privada luxuosa e habitável.





Agora que o projeto está completo, Sutton não se mudou para lá. Mas colocou a ilha à venda por 13 milhões de dólares, listada na imobiliária Sotheby’s International Realty. "Tenho 85 anos agora", explica, "e acho que, quando a comprei, estava na casa dos 70 e era mais ambicioso".



(Texto original: A $13M Private Island for Sale in New York's Long Island Sound)