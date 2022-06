Imobiliária alemã Trei está a vender 50 lojas arrendadas ao Pingo Doce

A imobiliária alemã Trei Real Estate colocou à venda cerca de 50 lojas que tem arrendadas à cadeia de supermercados Pingo Doce.



Existem já 15 ofertas iniciais para o portefólio das 50 lojas, que podem ser vendidas por mais de 150 milhões de euros, indica a Bloomberg, citando uma fonte próxima do processo, que adianta que a venda deve estar concluída até setembro.



A vendedora, que pertence ao grupo alemão Tengelmann, está a trabalhar com a corretora CBRE, a maior empresa de serviços imobiliários comerciais do mundo, para a venda das propriedades.



De acordo com a corretora, é esperado que o investimento no mercado imobiliário comercial em Portugal ascenda aos 3 mil milhões de euros este ano, depois de em 2021 ter sido de 2,2 mil milhões de euros.